Вбивство військового ТЦК у Львові: підозрюваного взяли під варту

У Львові суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві 37-річного військовослужбовця ТЦК та ветерана Юрія Бондаренка. Суд взяв зловмисника під варту на 60 діб без права на заставу.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

Адвокатка підозрюваного просила для свого клієнта цілодобовий домашній арешт із мінімальною заставою. За її словами, 30-річний підзахисний — раніше не судимий, має офіційне місце проживання (орендує квартиру), освіту, працює, але неофіційно. Бабуся підозрюваного має тяжкі хвороби, і він її матеріально забезпечує.

Реклама

Реклама

Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Рішення суду — тримання під вартою без права на заставу на 60 діб до 30 січня 2026 року.

Журналістам 30-річний підозрюваний у нападі на військового ТЦК розповів, що його зупинили для перевірки та він надав документи.

“Кажу, перевіряйте по базі, я не хотів лізти в “Резерв”. Викликав адвоката, чекав на адвоката. Приїхав бус, відкрились двері і я одразу отримав в лице. Мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю — це мене четверо чи троє працівників у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю — це я відкриваю двері додому і потім я намагаюся змити сльозогінний газ. Це все, що я пам’ятаю з того вечора”, — розповідає чоловік.

Нагадаємо, 3 грудня у Львові під час виконання службових обов’язків був смертельно поранений військовослужбовець Галицько-Франківського РТЦК та СП Юрій Бондаренко.

За даними прокуратури, між підозрюваним та військовослужбовцями ТЦК виник конфлікт, львівʼянин вдарив ножем в ногу військового, після чого розпилив сльозогінний газ з балончика і втік з місця події.

Військовослужбовця госпіталізували з критичним ушкодженням стегнової артерії, він зазнав великої крововтрати та попри реанімаційні заходи вранці 4 грудня помер.

Чоловіка, якого підозрюють у нападі, затримали. Кримінальне провадження було розпочато за фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі у зв’язку з її службовою діяльністю, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України).

Що відомо про загиблого військового Юрія Бондаренка

За даними ОК “Захід”, Юрій Бондаренко народився у Харкові, був ветераном, брав участь в АТО. З початком повномасштабної війни він знов повернувся на фронт. У в/ч А1463 виконував завдання оператора радіолокаційної станції. У червні 2025 року, зважаючи на серйозне погіршення стану здоров’я, був переведений у Галицько-Франківський ОРТЦК та СП як придатний до тилових підрозділів. Загиблому військовому було 37 років.