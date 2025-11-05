Стало відомо, що Анджеліна Джолі робила у Миколаївському ТЦК

На Миколаївщині ТЦК зупинили кортеж американської акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі.

За інформацією власних джерел Суспільного у Сухопутних військах, один з водіїв кортежу — громадянин України, офіцер запасу, який мав проблеми з військово-обліковими документами.

Чоловіка попросили проїхати до Південноукраїнського ТЦК та СП. За наявною інформацією, між Анжеліною Джолі та представниками ТЦК не було конфлікту, амбасадорка відвідувала будівлю центру комплектації, щоб скористатися вбиральнею.

За іншою версією, Джолі особисто приїхала до ТЦК, щоб попросити відпустити свого охоронця.