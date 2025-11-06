Міноборони пояснило, кому відстрочку оформлювати через Резерв+, а кому треба йти до ЦНАП

З 1 листопада 2025 року в Україні діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації, повідомило Міністерство оборони. Вони передбачають два способи подачі заяв — онлайн через застосунок «Резерв+» або офлайн у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах).

Оформити відстрочку онлайн у «Резерв+» можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби (за електронною постановою ВЛК), батьки дітей з інвалідністю, студенти, аспіранти, працівники вищої та професійної освіти, багатодітні батьки, самотні матері та батьки, а також жінки і чоловіки військових із дітьми. Перелік цифрових відстрочок постійно розширюється — зокрема, готується опція для тих, хто доглядає за батьками з інвалідністю.

До ЦНАП необхідно звертатися тим, чий тип відстрочки поки недоступний у «Резерв+», хто не користується смартфоном або має паперові документи. Це, зокрема, опікуни, піклувальники, усиновлювачі, особи, що доглядають за хворими членами родини, військовозобов’язані до 25 років після базової підготовки, а також родичі загиблих або зниклих безвісти військових.

У ЦНАП слід принести паспорт, РНОКПП та документи, що підтверджують підстави для відстрочки. Заяву потрібно подавати особисто — родич чи представник не може зробити це замість заявника. Після розгляду пакет документів передається до ТЦК, який ухвалює рішення і надсилає відповідь через ЦНАП або електронно.