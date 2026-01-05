На Житомирщині біля ТЦК помер військовозобов’язаний: що кажуть у військкоматі

У селищі Пулини Житомирської області поблизу будівлі ТЦК та СП виявили тіло 50-річного військовозобов’язаного місцевого жителя зі слідами крові на обличчі. Обставини смерті чоловіка встановлюють правоохоронці.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

Тіло чоловікам виявили 3 січня близько 15:45. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про виявлення на вулиці селища Пулини чоловіка, який помер до прибуття «швидкої допомоги». Під час огляду тіла було виявлено сліди крові на обличчі померлого.

Реклама

Реклама

Правоохоронці встановили, що померлим є 50-річний житель Пулинської громади. Тіло чоловіка було направлено для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

“Встановлено, що 2 січня чоловік перебував у РТЦК та СП та проходив ВЛК у місті Житомирі. Наступного дня у нього кілька разів була носова кровотеча через підвищений тиск. Медики надали йому необхідну допомогу без госпіталізації. Згодом чоловік повернувся до Пулин, де в місцевому РТЦК та СП отримав бойову повістку та мав прибути 5 січня. Після цього він вийшов з адміністративного приміщення. Згодом чоловіка виявили неподалік без свідомості та викликали медиків”, – розповіли в поліції.

Наразі правоохоронці вивчають записи з камер відеонагляду, опитують свідків та очевидців.

Як заявили у Житомирському обласному ТЦК та СП, 2 січня військовозобов’язаного Олександра Ревуцького доставили до відділу ТЦК у селищі Пулини, як особу, що перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Після оформлення адміністративних матеріалів він був направлений для проходження військово-лікарської комісії, яка визнала чоловіка придатним до військової служби.

“3 січня близько 11:00 чоловіку стало зле – відкрилася носова кровотеча. Було негайно викликано швидку допомогу. Медики надали першу допомогу, госпіталізація не проводилась, оскільки, за словами лікарів, стан не вимагав стаціонарного лікування, а сам громадянин від неї відмовився”, – йдеться в повідомленні.

Чоловіку вручили повістку на 5 січня 2026 року, яку він отримав та підписав.

“Близько 15:20 громадянин залишив приміщення шостого відділу Житомирського РТЦК та СП, що підтверджується записами з камер відеоспостереження. Невдовзі, за межами території шостого відділу Житомирського РТЦК та СП громадянину Олександру Ревуцькому раптово стало зле, він знепритомнів і впав”, – розповіли в ТЦК.

Військовослужбовці ТЦК, які побачили це на камерах спостереження, викликали швидку та поліцію. Реанімувати чоловіка медикам не вдалося, було констатовано смерть.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, також керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування.