На Дніпровщині близько 500 тисяч родин залишаються без світла

У Дніпропетровській області енергетики відновили електропостачання для 350 тисяч споживачів. Близько 500 тисяч родин ще залишаються без світла.

Про це повідомили в ДТЕК.

Критична інфраструктура регіону працює з електрикою. Виняток — Павлоград, де роботи ускладнюються постійними тривогами та загрозою атак.

Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, рятувальники ДСНС та поліція працюють цілодобово в посиленому режимі. Залучено особовий склад з Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Це майже 1500 поліцейських, понад 570 рятувальників, а також понад 300 одиниць техніки.

На Дніпропетровщині розгорнуто понад 1500 Пунктів Незламності та наметів для обігріву.

У громадах, де тимчасово не працює система оповіщення, про повітряні тривоги поліцейські інформують за допомогою гучномовців.

Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху на аварійно небезпечних ділянках доріг.