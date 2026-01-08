        Суспільство

        На Дніпровщині близько 500 тисяч родин залишаються без світла

        Галина Шподарева
        8 Січня 2026 17:52
        Блекаут у Дніпрі / Фото: Суспільне Дніпро
        У Дніпропетровській області енергетики відновили електропостачання для 350 тисяч споживачів. Близько 500 тисяч родин ще залишаються без світла.

        Про це повідомили в ДТЕК.

        Критична інфраструктура регіону працює з електрикою. Виняток — Павлоград, де роботи ускладнюються постійними тривогами та загрозою атак.

        Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, рятувальники ДСНС та поліція працюють цілодобово в посиленому режимі. Залучено особовий склад з Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Це майже 1500 поліцейських, понад 570 рятувальників, а також понад 300 одиниць техніки.

        На Дніпропетровщині розгорнуто понад 1500 Пунктів Незламності та наметів для обігріву.

        У громадах, де тимчасово не працює система оповіщення, про повітряні тривоги поліцейські інформують за допомогою гучномовців.

        Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху на аварійно небезпечних ділянках доріг.


