У Миколаєві офіцера ТЦК підозрюють у побитті військовозобов’язаних: ДБР зафіксувало 30 скарг

Офіцера одного з ТЦК та СП Миколаївської області підозрюють в застосуванні фізичного насильства до військовозобов’язаних під час проведення мобілізаційних заходів.

Про це повідомили в ДБР.

У Миколаєві до Державного бюро розслідувань надійшло щонайменше 30 скарг від громадян на неправомірні дії співробітників Корабельного РТЦК та СП під час перевірок військово-облікових документів. Кількість звернень свідчила про системний характер порушень.

Реклама

Реклама

“Під час перевірки фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для “посилення” роботи Корабельного РТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних”, – розповіли в ДБР.

Наразі йому повідомлено про підозру у навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України).