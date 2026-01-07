На Прикарпатті двоє співробітників ТЦК знущалися з військовозобов’язаних: справу розслідують як катування

В Івано-Франківській області затримали військовослужбовця взводу охорони одного з районних ТЦК, який спільно із начальником принижував і бив військовозобов’язаних.

Про це повідомили в ДБР.

Раніше начальнику цього ж ТЦК повідомили про підозру у листопаді 2025 року. Після публікацій у ЗМІ до правоохоронних органів почала звертатися ще більша кількість постраждалих від дій групи військовослужбовців РТЦК на чолі з керівником.

ДБР перевірило скарги громадян щодо побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК. У ході досудового розслідування слідчі встановили низку фактів приниження та неправомірного застосування сили.

Вони застосували фізичну силу до чоловіка, лише за те, що той відмовився проходити флюорографію. За даними слідства, офіцер та солдат вивели потерпілого на коридор, де один з них силою тримав потерпілого, а інший наніс щонайменше п’ять ударів. Пізніше зняли з нього одяг та силоміць завели у кабінет рентгенографії. При цьому фігуранти не припинили бити потерпілого і, застосували сльозогінний балончик, бризнувши йому в обличчя – розповіли в ДБР.

Через завдані тілесні ушкодження постраждалий дістав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів.

Дії керівника та його підлеглого кваліфіковано за ч. 3 ст. 127 КК України – катування, вчинене представником держави. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Суд узяв офіцера та його підлеглого під варту без права застави.