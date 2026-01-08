Ракетний удар по Кривому Рогу: постраждали 10 людей, зокрема дитина

Увечері 8 січня росіяни вдарили по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області двома ракетами “Іскандер”. Постраждали десятеро людей.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“На зараз поранених десять. Один чоловік украй важкий, в операційній, із відірваною вибухом ногою”, – написав Вілкул.

Як уточнив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, серед постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу — дитина. 57-річний чоловік перебуває у важкому стані.

“Побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура”, – йдеться в повідомленні.

Вибухи у Кривому Розі пролунали близько 17:00. О 18:17 в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух групи БпЛА на місто.