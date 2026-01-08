ЄБРР надає Україні 75 млн євро на модернізацію та відновлення ГЕС

Європейський банк реконструкції та розвитку та ПрАТ “Укргідроенерго” підписали угоду про фінансування проєкту з модернізації та відновлення об’єктів генерації гідроелектростанцій. У межах домовленостей Україна залучить 75 млн євро кредитних коштів і 20 млн євро грантового фінансування за підтримки гарантій Європейського Союзу.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Кошти буде спрямовано на аварійно-відновлювальну заміну обладнання, пошкодженого внаслідок російських атак, модернізацію окремих об’єктів гідрогенерації, а також формування механізму екстреного реагування для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Як зазначили у Міненерго, залучене фінансування дозволить своєчасно модернізувати гідроелектростанції, зміцнити стійкість та підвищити гнучкість енергосистеми України.