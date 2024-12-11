Суспільство

В Абхазії зупинили Інгурську ГЕС через критичний рівень води: люди залишилися без світла
11 Грудня 2024 16:41
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гес, грузія
Інгурська ГЕС / Фото з відкритих джерел

У самопроголошеній Абхазії сталася аварійна зупинка Інгурської гідроелектростанції (ГЕС) через критичне зниження рівня води у водосховищі. 

Про це повідомила місцева компанію “Чорноморенерго” .

Згідно з офіційною заявою компанії, через недостатній приплив води Інгурська ГЕС змушена була припинити роботу.

“У зв’язку з критичним рівнем води у водосховищі та недостатнім припливом води Інгурська ГЕС зробила аварійну зупинку. Для забезпечення стабільного енергопостачання розробляється новий графік подачі електроенергії,” — йдеться у заяві.

“Чорноморенерго” вже оприлюднило новий графік подачі електроенергії, згідно з яким:

  • Споживачі матимуть світло лише 2 години 48 хвилин на день.
  • У нічний час з 21:00 до 07:00 обіцяють повну подачу електрики.

Влада закликає мешканців Абхазії економно використовувати енергоресурси, поки ситуацію не стабілізують.


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