Броньований, оснащений ШІ, може переслідувати ціль бездоріжжям: у ЗСУ з’явиться новий наземний дрон

Міноборони допустило до експлуатації у Силах оборони України новий ударно-розвідувальний наземний роботизований комплекс Zmiy Droid 12.7. Він призначений для виконання широкого спектра військових задач в умовах бойових дій високої інтенсивності.

Про це повідомили в Міноборони.

НРК Zmiy Droid 12.7 розроблений інженерами двох українських зброярських підприємств. Комплекс побудований на перевіреній у реальних боях платформі Zmiy та оснащений дистанційно керованим бойовим модулем Wolly з кулеметом калібру 12.7 мм.

Реклама

Реклама

Наземна платформа має високу прохідність, може долати складне бездоріжжя, пісок, сніг, неглибокі водні перешкоди. Корпус платформи броньований, має захист від протипіхотних мін та може витримати влучання кількох FPV-дронів.

Модуль управління НРК Zmiy Droid 12.7 дозволяє оператору керувати платформою і бойовим модулем одночасно.

Це зменшує час для прийняття рішень на полі бою. Бойовий модуль оснащений системами зі штучним інтелектом, здатний захоплювати та супроводжувати ціль в автоматичному режимі – розповіли в Міноборони.

Як зазначили у відомстві, такі ударні НРК добре зарекомендували себе в умовах війни. Задокументовано факти ураження з допомогою розвідувально-ударного НРК Droid TW 12.7 російського МТ-ЛБ – багатоцільового тягача легкого броньованого. Ще одним прикладом вдалого бойового застосування НРК Droid TW 12.7 було утримання вогневої позиції протягом 45 діб поспіль. Під час виконання цього завдання НРК раз на два дні, усього на кілька годин, повертали до екіпажу для проведення техобслуговування, поповнення боєкомплекту і заряджання акумуляторної батареї.