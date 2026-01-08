На Херсонщині начальниця служби у справах дітей роками не реагувала на сексуальне насильство в дитбудинку

Начальниці служби у справах дітей одного з районів Херсонської області інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Упродовж років посадовиця не реагувала на ситуацію у дитячому будинку сімейного типу, де діти зазнавали особливо тяжких злочинів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу утримується під вартою та обвинувачується у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей. Слідством встановлено, що він упродовж кількох років вчиняв сексуальне насильство над малолітньою підопічною, а також розпусні дії щодо інших неповнолітніх вихованок і зберігав дитячу порнографію.

“Посадовиця не провела оцінку рівня безпеки для дітей, не ініціювала розгляд ситуації на комісії з питань захисту прав дитини та не вжила заходів для їх вилучення з небезпечного середовища. Навіть після евакуації родини у 2022 році вона, за даними слідства, не забезпечила належної взаємодії з колегами з інших регіонів та не повідомила їх про кримінальне провадження щодо батька-вихователя”, – йдеться в повідомленні.

Дітей було вилучено з небезпечного середовища та передано під нагляд фахівців лише після втручання прокуратури та після затримання підозрюваного.

Справа розслідується за ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та штрафом, або без такого.