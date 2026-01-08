Синоптики налякали прогнозом на 9 січня: жителям яких областей завтра краще залишитися вдома

У п’ятницю, 9 січня, в Україні очікуються складні та небезпечні погодні умови через поєднання сильного снігу, дощів, хуртовин і штормового вітру. У більшості областей прогнозують ожеледицю на дорогах і пориви вітру до 20 м/с, оголошено І рівень небезпеки.

Про це повідомили в ДСНС України.

Значний сніг і хуртовини очікуються вночі та вранці у Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Київській областях, а також у Києві.

Значні дощі з мокрим снігом пройдуть у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Штормовий вітер до 15-20 м/с та завірюхи накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області.

На дорогах більшості областей України буде дуже слизько — через ожеледицю оголошено І рівень небезпеки.

ДСНС закликає водіїв та пішоходів будьте максимально уважними, планувати поїздки заздалегідь. А краще, за можливості, нікуди не виїжджати.