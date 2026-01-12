Манявський водоспад на Прикарпатті повністю замерз

У лікарні з пораненнями вчителька та двоє школярів: деталі озброєного нападу в київській школі

У Львові вперше в Україні запустили пілотний 5G: які міста на черзі

Напад на вчительку та школяра у Києві: поліція перевіряє зв’язок затриманого зі спецслужбами РФ

Манявський водоспад є гідрологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення. Він розташований в Українських Карпатах, у масиві Горгани, на південний захід від села Манява в Івано-Франківській області.

20-метровий Манявський водоспад в Івано-Франківській області повністю обледенів через сильні морози. На скелястих уступах нависають масивні крижані брили, між якими пробивається лише тонкий струмінь води.