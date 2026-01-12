Манявський водоспад на Прикарпатті повністю замерз

20-метровий Манявський водоспад в Івано-Франківській області повністю обледенів через сильні морози. На скелястих уступах нависають масивні крижані брили, між якими пробивається лише тонкий струмінь води.
Фото вкритого кригою водоспаду поширюють у соціальних мережах відвідувачі та місцеві жителі.
На оприлюднених кадрах видно, як поблизу замерзлого водоспаду фотографуються туристи.
Манявський водоспад є гідрологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення. Він розташований в Українських Карпатах, у масиві Горгани, на південний захід від села Манява в Івано-Франківській області.