Двоє загиблих унаслідок зливи в Греції

У середу в Греції загинули дві людини після того, як зливові дощі спричинили затоплення житлових будинків і підприємств в Афінах та інших частинах країни, повідомили представники влади, повідомляє Reuters.

Жінка загинула після того, як на неї наїхав автомобіль, який змило раптовою повінню в південному передмісті Афін Гліфада, повідомив представник пожежної служби.

Раніше в середу співробітника берегової охорони змило в бурхливе море в одному з портів на Пелопоннесі, на півдні Греції.

«Він упав у море, коли намагався пришвартувати невеликий човен у гавані», — повідомив представник берегової охорони.

Зливові дощі спричинили затоплення житлових будинків і підприємств в Афінах / Фото Reuters

Пожежна служба отримала сотні викликів із проханням відкачати воду з затоплених будівель в Афінах. Очікується, що в четвер зливи перемістяться до східної частини країни.