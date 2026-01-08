У Києві пластичний хірург понівечив пацієнтку: у жінки паралізувало половину обличчя

У Печерському районі Києва в одному з приватних медцентрів лікар понівечив обличчя 39-річної пацієнтки. Під час проведення пластичних операцій ринопластика та броуліфтинг киянці було ушкоджено лицевий нерв, що призвело до зниження чутливості та порушення міміки. За вчинене лікарю загрожує до двох років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Києва.

Судово-медичною експертизою встановлено, що пластичний хірург під час операції зачепив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці, що призвело до зниження чутливості та фактично паралічу лівої половини обличчя пацієнтки.

Слідчі оголосили 34-річному чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.