У Києві пластичний хірург зробив жінці з онкологією підтяжку грудей, спровокувавши загострення хвороби

У Києві пластичному хірургу приватної клініки повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнтки. Лікар провів операцію з підтяжки грудей без належних онкообстежень, у результаті чого у жінки поширилися злоякісні новоутворення.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Киянка у вересні 2024 року звернулась до приватної клініки з метою проведення підтяжки молочних залоз. Вже за два дні їй призначили операцію. Встановлено, що у ході підготовки до хірургічного втручання під час УЗД у пацієнтки виявили пухлини, однак їх належним чином не досліджували. Зокрема жінку не оглянув хірург-онколог, їй не провели мамографію та КТ.

“Водночас наявність фіброзно-кістозного захворювання молочних залоз та онкологічного захворювання є одним з протипоказань для операцій з корекції молочних залоз, оскільки втручання у пухлинну тканину призводять до розповсюдження злоякісних новоутворень”, — йдеться в повідомленні.

Слідчі вважають, що дії пластичного хірурга спричинили тяжкі наслідки для пацієнтки у вигляді розповсюдження злоякісного новоутворення молочної залози з утворенням нових вогнищ хвороби.

Дії 30-річного пластичного хірурга кваліфіковано як неналежне виконання лікарем професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 140 КК України). Прокурори звертатимуться до суду з клопотанням про відсторонення лікаря від посади.