Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністри юстиції та енергетики мають залишити свої посади через втрату довіри на тлі корупційного розслідування у сфері енергетики. Він також повідомив, що підпише указ про застосування санкцій проти двох осіб, які фігурують у справі НАБУ щодо “Енергоатому”.

Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні 12 листопада.

Зеленський наголосив, що доручив прем’єр-міністру забезпечити подання заяв про відставку від відповідних міністрів.

Реклама

Реклама

“Я попросив Премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині. Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України”, – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський анонсував застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо “Енергоатому”.

“Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, “руськіє” удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми”, – підсумував Зеленський.