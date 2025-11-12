Розмова Зеленського з Галущенком потрапила на “плівки Міндіча”

На оприлюднених НАБУ записах прослуховування фігурантів справи про корупцію в енергетиці, так званих плівках Міндіча, є епізод спілкування міністра енергетики Германа Галущенка з президентом України Володимиром Зеленським.

Інформацію озвучив прокурор САП під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному Ігорю Миронюку.

Під час засідання Вищого антикорупційного суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури процитував епізод, у якому згадується президент України.

За словами прокурора, президент зателефонував міністру енергетики після того, як бізнесмен Тимур Міндіч написав Зеленському повідомлення з проханням про розмову. Епізод міститься у стенограмі прослуховування розмов Міндіча, Цукермана та Галущенка.

Нагадаємо, у рамках операції “Мідас” НАБУ викрило масштабну корупційну схему з “відкатами” в “Енергоатомі” та повідомило про підозри кільком високопосадовцям і бізнесменам.

У межах розслідування НАБУ щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці повідомлено про підозру сімом фігурантам. Серед них — бізнесмен і співзасновник “Кварталу-95” Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор “Енергоатому” Дмитро Басов та четверо учасників “бек-офісу” з легалізації коштів.

Загалом підозри отримали семеро фігурантів розслідування:

бізнесмен, співзасновник студії “Квартал-95” Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я “Карлсон”);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (“Рокет”);

виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (“Тенор”);

четверо працівників так званого “бек-офісу з легалізації коштів”, серед яких Олександр Цукерман (“Шугармен”), Ігор Фурсенко (“Рьошик”), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

П’ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє — Тімур Міндіч та Олександр Цукерман — виїхали з України.