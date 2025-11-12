126 млн гривень застави: ВАКС відправив під варту ексрадника міністра енергетики Миронюка

Сьогодні, 12 листопада, Вищий антикорупційний суд відправив ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка під варту на 60 днів, тобто до 8 січня 2025 року із можливістю внесення застави у розмірі 126 мільйонів гривень. Миронюка підозрюють в участі у схемі масштабних розкрадань у сфері енергетики. У розслідуванні “Мідас” Миронюк фігурує під псевдонімом “Рокет”.

Про це повідомляє Суспільне.

Прокурор клопотав про тримання Миронюка під вартою та заставу в розмірі 136 мільйонів 620 тисяч гривень. Вимогу суд задовольнив частково.

У суді адвокат Миронюка заявив, що прокурор навмисно “завищує” обвинувачення проти його підзахисного. За твердженням сторони захисту, Миронюк не мав службових повноважень у сферах діяльності Міненерго та Енергоатому, ніколи не був радником міністрів і не мав впливу. Тому, як вважає адвокат, закидати Миронюку злочин, пов’язаний зі службовими повноваженнями — неможливо.

Своєю чергою звинувачення наголошувало, що підозрюваний може втекти за кордон, де проживають його дружина та дитина й він має там бізнес.