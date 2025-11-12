У ДПСУ повідомили, на яких підставах перетнув кордон Тимур Міндіч

У Держприкордонслужбі України провели перевірку обставин перетину кордону фігурантом розслідування корупції у сфері енергетики Тимуром Мінідічем. За даними ДПСУ, перетин кордону даним громадянином відбувався законно.

Про це заявили в Державній прикордонній службі України.

“Тимур був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності”, – йдеться в офіційній заяві ДПСУ.

За даними Держприкордонслужби, відносно Міндіча не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України.

“ДПСУ не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, підставою для виїзду Міндіча за кордон в умовах воєнного стану була наявність трьох дітей віком до 18 років.