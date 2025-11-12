Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти Міндіча та Цукермана

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення подати на розгляд РНБО пропозиції щодо запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

“На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України на підставах, визначених Законом України “Про санкції”, вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана”, – написала Свириденко.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підпише указ про застосування санкцій проти двох осіб, які фігурують у справі НАБУ щодо “Енергоатому”, не називаючи імен.

Також Зеленський заявив, що міністри юстиції та енергетики мають залишити свої посади через втрату довіри на тлі корупційного розслідування у сфері енергетики й він доручив прем’єр-міністру забезпечити подання заяв про їхню відставку.

“Я попросив Премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині. Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України”, – сказав Зеленський у відеозверненні 12 листопада.