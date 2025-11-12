Канада запровадила нові санкції проти РФ: у пакеті 100 суден “тіньового флоту”

12 листопада Канада оголосила про запровадження нового пакета санкцій проти Росії, який охоплює 13 осіб, 11 організацій та 100 суден із “тіньового флоту”. Під обмеження також потрапили компанії, пов’язані з виробництвом безпілотників, кіберінфраструктурою та скрапленим газом, які підтримують російську війну проти України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті канадського уряду.

Про введення нових санкцій проти РФ оголосила міністерка МЗС Канади Аніта Ананд. До санкційного списку внесено 13 фізичних та 11 юридичних осіб, зокрема, причетних до розробки та використання російської програми дронів.

Уперше Канада також запровадила санкції проти структур, що постачають кіберінфраструктуру, яка використовується у російських гібридних стратегіях проти України. Санкції також поширюються на кілька російських компаній, що займаються зрідженим природним газом, оскільки Росія продовжує покладатися на енергетичні доходи для фінансування своєї агресивної війни проти України. До списку також включено 100 суден із “тіньового флоту” Росії.

“Канада залишається непохитною у своїй відданості суверенітету України та її народу, який мужньо захищає свої права перед обличчям руйнівних і агресивних дій Путіна. Канада й надалі посилюватиме тиск через санкції у координації з союзниками та партнерами, доки Росія не припинить своє невиправдане вторгнення в Україну”, — заявила Аніта Ананд.

Санкції Канади проти РФ

З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3 300 фізичних і юридичних осіб, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини.

Канада вжила заходів проти “тіньового флоту” Росії, запровадивши санкції більш ніж щодо 400 суден через їхню участь у транспортуванні майна й товарів на користь Росії. Багато з цих санкцій були реалізовані у координації з союзниками та партнерами Канади, включно з державами-членами G7.