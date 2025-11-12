Міністерка енергетики Гринчук написала заяву на відставку: документ

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук оголосила про відставку, написавши відповідну заяву. Вона запевнила, що у своїй діяльності не порушувала законодавства та відкинула будь-які спекуляції особистого характеру.

Про це Світлана Гринчук написала у Facebook.

“Відповідно до ч. 1 пунктом 1 статті 18 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” прошу прийняти мою відставку з посади міністра енергетики України”, — йдеться в заяві.

За словами Гринчук, у межах її професійній діяльності “не було жодних порушень законодавства”, і таких фактів “не може існувати в принципі”.

“Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків — будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця”, — написала вона.

Оновлено о 17:27. Як повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, міністр юстиції Герман Галущенко також подав заяву про відставку у визначений законом спосіб.

“Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади Міністра юстиції Германа Галущенка та Міністерки енергетики Світлани Гринчук”, – написала Свириденко.