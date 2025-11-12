        Суспільство

        Міністерка енергетики Гринчук написала заяву на відставку: документ

        Галина Шподарева
        12 Листопада 2025 17:23
        читать на русском →
        Світлана Гринчук / Фото: facebook.com/s.grynchuk
        Світлана Гринчук / Фото: facebook.com/s.grynchuk

        Міністерка енергетики України Світлана Гринчук оголосила про відставку, написавши відповідну заяву. Вона запевнила, що у своїй діяльності не порушувала законодавства та відкинула будь-які спекуляції особистого характеру.

        Про це Світлана Гринчук написала у Facebook.

        “Відповідно до ч. 1 пунктом 1 статті 18 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” прошу прийняти мою відставку з посади міністра енергетики України”, — йдеться в заяві.

        Реклама
        Реклама

        За словами Гринчук, у межах її професійній діяльності “не було жодних порушень законодавства”, і таких фактів “не може існувати в принципі”.

        “Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків — будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця”, — написала вона.

        Оновлено о 17:27. Як повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, міністр юстиції Герман Галущенко також подав заяву про відставку у визначений законом спосіб.

        “Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади Міністра юстиції Германа Галущенка та Міністерки енергетики Світлани Гринчук”, – написала Свириденко.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини