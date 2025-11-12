        Кримінал

        Жителя Харківщини обвинувачують у зґвалтуванні 11-річної падчерки: що йому загрожує

        Галина Шподарева
        12 Листопада 2025 21:46
        читать на русском →
        Обвинувачений у зґвалтуванні дитини / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Обвинувачений у зґвалтуванні дитини / Фото: Харківська обласна прокуратура

        До суду скеровано справу 30-річного чоловіка з Харківщини, якого обвинувачують в систематичному ґвалтуванні 11-річної падчерки. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.  

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        За даними слідства, чоловік з вересня 2024 року до квітня 2025 року систематично ґвалтував малолітню падчерку.

        Реклама
        Реклама

        “Дитині тоді було лише 11 років. Зловмисник вчиняв сексуальні дії, користуючись відсутністю поряд сторонніх осіб”, – розповіли в прокуратурі.

        Загалом встановлено шість епізодів зґвалтування дитини. Правоохоронці затримали чоловіка у травні цього року. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

        Обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка скеровано до суду. Йому інкриміновано зґвалтування дитини, вчинене повторно (ч. ч. 4, 6 ст. 152 КК України). Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, — довічне позбавлення волі.

        Оголошення обвинувачення підозрюваному у зґвалтуванні дитини / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини