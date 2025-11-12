Жителя Харківщини обвинувачують у зґвалтуванні 11-річної падчерки: що йому загрожує

До суду скеровано справу 30-річного чоловіка з Харківщини, якого обвинувачують в систематичному ґвалтуванні 11-річної падчерки. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік з вересня 2024 року до квітня 2025 року систематично ґвалтував малолітню падчерку.

Реклама

Реклама

“Дитині тоді було лише 11 років. Зловмисник вчиняв сексуальні дії, користуючись відсутністю поряд сторонніх осіб”, – розповіли в прокуратурі.

Загалом встановлено шість епізодів зґвалтування дитини. Правоохоронці затримали чоловіка у травні цього року. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка скеровано до суду. Йому інкриміновано зґвалтування дитини, вчинене повторно (ч. ч. 4, 6 ст. 152 КК України). Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, — довічне позбавлення волі.