У Києві чоловіка обвинувачують у розбійних нападах на жінок та зґвалтуванні: що йому загрожує

Раніше судимий житель Черкащини після звільнення з в’язниці скоїв серію розбійних нападів на жінок, а одну з жертв зґвалтував. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

До суду скеровано до обвинувальний акт щодо уродженця Черкащини, який влітку вийшов з в’язниці та скоїв напад на дівчину. Встановлено, що у Дніпровському районі Києва обвинувачений з ножем напав на 20-річну киянку, забрав прикраси та гроші, після чого вчинив сексуальне насильство та зґвалтував.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 152, ч. 4 ст. 187 КК України – вчинення насильницьких дій сексуального характеру, зґвалтування, вчинене особою, яка раніше вчинила аналогічний злочин та розбій.

За даними слідства, у 2014 році чоловік був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж та розбійний напад. У липні цього року він вийшов на волю. Тоді ж чоловік скоїв два напади на жінок. Кримінальне провадження відносно нього вже розглядається Шевченківським районним судом Києва.

Обвинувачений перебуває під вартою. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.