Негода на заході України: ожеледиця на дорогах і знеструмлення в областях

На Прикарпатті триває негода, складні погодні умови зберігаються на автошляхах області. Про це повідомили в Івано-Франківській ОДА.

Через ожеледицю рух транспорту ускладнений, зафіксовано дорожньо-транспортні пригоди, попередньо з постраждалими. Також сильні пориви вітру завдають шкоди інфраструктурі. Дорожні служби перебувають на постійному чергуванні, до ліквідації наслідків негоди залучені підрозділи ДСНС. Мешканців області закликають обмежити перебування на вулиці та утриматися від поїздок без нагальної потреби.

Водночас через негоду часткові знеструмлення зафіксовані в усіх районах Рівненської області. За інформацією Рівненської ОДА, без електропостачання залишилися споживачі у 28 населених пунктах.

Реклама

Реклама

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Жителів Рівненщини попереджають: у разі виявлення обірваних дротів не можна до них наближатися або намагатися самостійно ремонтувати — про небезпеку слід повідомляти енергетикам.