Розміновував поля та збивав дрони: фермеру з Херсонщини посмертно надали звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський посмертно надав звання “Герой України” голові ГО “Асоціація фермерів та приватних землевласників Херсонської області” Олександру Гордієнку.

Указ №836/2025 опубліковано на сайті президента.

Орден “Золота Зірка” Володимир Зеленський передав синові Олександра, коли відвідав Херсон на третю річницю деокупації.

Реклама

Реклама

“Він дуже багато зробив, щоб Херсонщина жила, щоб розмінувати наші українські землі, захистити від дронів”, — зазначив Зеленський у відеозверненні 11 листопада.

Нагадаємо, фермер з Бериславського району Херсонської області Олексій Гордієнко загинув 5 вересня внаслідок удару російського дрона.

В інтерв’ю Latifundist.com, опублікованому 3 січня 2025 року, Олександр Гордієнко розповів, що війна забрала в нього будинок й ферму, а склади знищили дві авіабомби КАБ-500. Після деокупації правобережжя Херсонщини він з родиною переїхав за 20 кілометрів від Берислава, де заснував фермерське господарство. Як розповідав чоловік, “без РЕБу, без рушниці десятизарядної, якою можна збивати дрони” було нереально виїжджати працювати в поля.