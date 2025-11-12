ВАКС відправив під арешт ще одну фігурантку справи “Мідас”: застава — 25 млн гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для Лесі Устименко, підозрюваної у справі “Мідас”. Їй визначено заставу в розмірі 25 мільйонів гривень — слідство вважає, що вона брала участь у відмиванні коштів, пов’язаних із корупційною схемою в “Енергоатомі”.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання ВАКС.

Українські правоохоронці вважають, що Устименко могла бути однією зі співробітниць бек-офісу, який займався відмиванням незаконно отриманих грошей. Суд оголосив рішення щодо підозрюваної — арешт на 60 діб із можливістю внесення 25 млн гривень застави.

Нагадаємо, сьогодні суд обрав запобіжний захід ще двом фігурантам справи про масштабну корупційну схему в енергетиці. Ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка відправили під варту на 60 днів, тобто до 8 січня 2025 року, із можливістю внесення застави у розмірі 126 млн гривень. Виконавчого директора з безпеки “Енергоатому” Дмитра Басова взяли під варту також на 60 діб із можливістю внесення застави у 40 млн гривень.