Порошенко заявив про ініціативу відставки уряду після корупційного скандалу у сфері енергетики

Лідер партії “Європейська Солідарність” та експрезидент України Петро Порошенко заявив, що його політична сила ініціюватиме відставку чинного уряду після розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці.

Про це Петро Порошенко написав у Facebook.

За словами Порошенка, у найскрутніші часи в Україні саме парламент «брав на себе відповідальність і ставав на захист Конституції та державності». Тому сьогодні депутати з різних фракцій, мають “шанс зробити історичний крок та зупинити безлад, який руйнує країну, і повернути українцям відчуття справедливості”.

“Скомпрометований уряд має піти у відставку, а парламент має сформувати нову коаліцію. Яка своєю чергою призначить уряд — не за критеріями особистої лояльності чи політичної приналежності, а на засадах професіоналізму, патріотизму та відповідальності. Уряд, здатний протистояти викликам, які стоять перед державою”, — написав Порошенко.

На думку експрезидента, відставка усього уряду — це лише “мінімально необхідний крок, який покаже, що державний механізм здатний очиститися”.

Нагадаємо, 10 листопада у рамках операції “Мідас” НАБУ викрило масштабну корупційну схему з “відкатами” в “Енергоатомі” та повідомило про підозри кільком високопосадовцям і бізнесменам.

У межах розслідування НАБУ щодо масштабної корупційної схеми в енергетиці повідомлено про підозру сімом фігурантам. Серед них — бізнесмен і співзасновник “Кварталу-95” Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор “Енергоатому” Дмитро Басов та четверо учасників “бек-офісу” з легалізації коштів.

Загалом підозри отримали семеро фігурантів розслідування:

бізнесмен, співзасновник студії “Квартал-95” Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я “Карлсон”);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (“Рокет”);

виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (“Тенор”);

четверо працівників так званого “бек-офісу з легалізації коштів”, серед яких Олександр Цукерман (“Шугармен”), Ігор Фурсенко (“Рьошик”), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

П’ятьох осіб зі списку підозрюваних затримано. Двоє — Тімур Міндіч та Олександр Цукерман — виїхали з України.