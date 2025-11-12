На Кіровоградщині затопило шахту “Інгульська”: на місці шукають двох гірників

11 листопада на шахті “Інгульська” у Кіровоградській області стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення у підземній виробці відпрацьованого блоку.

Про це повідомило Міненерго.

За інформацією Кіровоградської ОДА, на шахті “Інгульська” ДП “Схід ГЗК” стався виток пульпи, що заповнила два горизонти шахти. Двох працівників вдалось оперативно підняти на поверхню.

“Ще двоє припинили виходити на зв’язок. За словами директора Інгульської шахти Євгена Хворостовського, чоловіки – працівники підрядної організації з Кривого Рогу”, – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в Міненерго, доля двох працівників ПП “Світекс” залишається невідомою.

Нині тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС та шахти Інгульська СхідГЗК. Гірничорятувальний загін проводить випомпування води, триває контроль повітря на вміст газу.

Для розслідування причин аварії буде створена відповідна комісія.