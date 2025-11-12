Сили спецоперацій показали зачистку позицій росіян на Донеччині

Оператори 8 полку ССО України провели зачистку позицій противника на Донеччині. У результаті спецоперації було знищено групу окупантів.

Про це повідомили в Силах Спеціальних Операцій.

Група ССО знищила трьох противників, захопила радіостанції та особисті документи окупантів. Напрямок, на якому проводилася спецоперація, не уточнюється.

“Воїни працювали приховано, швидко й точно. Жодних випадкових дій — лише злагоджена робота, холодна концентрація і чіткий результат”, — йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 12 листопада на Костянтинівському напрямку з початку доби окупанти здійснили 16 атак в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 76 наступальних дій росіян у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка.