ВАКС заарештував четвертого учасника корупційної схеми в енергетиці: застава — 95 млн гривень

Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжний захід для Ігоря Фурсенка, який є одним із підозрюваних у справі про корупцію в “Енергоатомі”. Його відправили під варту на 60 діб.

Про це стало відомо з трансляції ВАКС.

Також Фурсенку визначили альтернативу запобіжного заходу — можливість внесення 95 млн гривень застави, хоча сторона обвинувачення просила призначити заставу розміром 254 млн гривень.

За даними слідства, Ігор Фурсенко виконував функції бухгалтера у так званому бек-офісі й займався легалізацією коштів. Як повідомив прокурор, у підозрюваного вилучили 1,1 млн євро та понад 1 млн доларів готівки, він також є власником автомобілів Lexus і Porsche Macan на понад 5 млн грн, а з 1998 року заробив близько 16 млн грн.

Фурсенко став уже четвертим фігурантом цієї справи, якому призначили запобіжний захід.

Нагадаємо, сьогодні суд обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним у справі про масштабну корупційну схему в енергетиці. Ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка відправили під варту на 60 днів, тобто до 8 січня 2025 року, із можливістю внесення застави у розмірі 126 млн гривень. Виконавчого директора з безпеки “Енергоатому” Дмитра Басова взяли під варту також на 60 діб із можливістю внесення застави у 40 млн гривень. Також на 60 днів заарештували Лесю Устименку, вона може внести заставу розміром 25 мільйонів гривень.