        Росіяни атакували дронами енергетичну і транспортну інфраструктуру Одещини

        Віктор Алєксєєв
        11 Листопада 2025 08:45
        Російська армія вночі 11 листопада атакувала ударними дронами критичну інфраструктуру Одеської області, одна людина зазнала поранень.

        Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

        Цієї ночі росія масовано атакувала Одещину БпЛА, постраждала 1 людина. Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли на обʼєктах енергетичної інфраструктури внаслідок атаки / Фото ДСНС, Одеська ОВА

        За його словами, «попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі».

        За попередньою інформацією, одна людина отримала осколкові поранення.

        Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкриті пункти незламності.


