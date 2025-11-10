        Суспільство

        Дощовий вівторок: де в Україні буде найбільше опадів 11 листопада

        Галина Шподарева
        10 Листопада 2025 22:27
        Приморський бульвар, Одеса / Фото: Depositphotos
        Приморський бульвар, Одеса / Фото: Depositphotos

        У більшості областей України у вівторок, 11 листопада, прогнозуються дощі різної сили, місцями — туман. Найбільше опадів очікується на сході та півдні країни.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра погода в Україні буде переважно хмарною. На заході країни очікуються невеликі дощі, тоді як на решті території — помірні. Значні опади прогнозуються в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях.

        У нічний і ранковий час у західних областях та на Лівобережжі місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °C, у західних областях +1…+6 °C. Вдень очікується +7…+12 °C, на півдні та сході +11…+16 °C.

        Погодна карта України на 11 листопада / Фото: Укргідрометцентр

