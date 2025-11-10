Сексуальне насильство над неповнолітньою на Закарпатті: троє зловмисників програли в апеляції

Сьогодні Закарпатський апеляційний суд залишив у силі вирок у справі про сексуальне насильство над 14-річною дівчинкою. Трьох хлопців, яким на момент вчинення злочину було по 15 та 14 років, засудили до шести років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та юридичній компанії “Міллер”.

У лютому 2025 року трьом обвинуваченим у сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною присудили шість років в’язниці. Злочин стався на Закарпатті у 2021 році. Адвокати обвинувачених подали апеляційні скарги на вирок суду.

Апеляційний суд відхилив скарги й залишив без змін вирок Воловецького районного суду, який визнав трьох обвинувачених винними у сексуальному насильстві стосовно неповнолітньої (ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України). Вирок остаточно набрав чинності.

Нагадаємо, у 2023 році Воловецький районний суд Закарпатської області встановив, що троє підлітків вчинили групове сексуальне насильство над 14-річною дівчиною. Протиправні дії підлітки знімали на телефон, а відео поширили серед учнів школи.

Події відбувалися у серпні 2021 року. За словами жертви, вона була з хлопцями в дружніх стосунках, а до підвалу, куди її покликали, прийшла добровільно. Про подію нікому не розповідала через страх та сором.

Двох 15-річних братів-близнюків та їхнього 14-річного друга суд винними у злочині, передбачуваному ч. 3. ст. 153 Кримінального кодексу України. Їм призначили покарання у вигляді п’яти років ув’язнення, а через пом’якшувальні обставини підлітків звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком. Після такого вироку справа набула розголосу. Закарпатська прокуратура подала апеляційну скаргу, після чого справу повернули на новий розгляд.