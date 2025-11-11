ФСБ заявила про спробу викрадення МіГ-31 з “Кинжалом” для удару по базі НАТО

Центр громадських зв’язків ФСБ вранці у вівторок опублікував заяву про те, що спецслужбою нібито «викрито і припинено» операцію Головного управління розвідки Міноборони України «з викрадення за кордон надзвукового висотного винищувача МіГ-31 ВКС Росії, який є носієм гіперзвукової авіаційної ракети “Кинжал”».

ФСБ стверджує, що співробітники української військової розвідки намагалися завербувати російських льотчиків, обіцяючи виплатити 3 млн доларів.

«Надалі спецслужба планувала направити літак з ракетою «Кинжал» в район дислокації найбільшої в південно-східній Європі авіабази НАТО, розташованої на території Румунії в Констанці, де він міг бути збитий засобами протиповітряної оборони», — цитує твердження ФСБ агентство «Інтерфакс».

Російська спецслужба у своєму прес-релізі також згадує «британську розвідку», яка нібито причетна до планування «масштабної провокації».

Жодних доказів ФСБ не навела. Україна не коментувала заяву російської спецслужби.