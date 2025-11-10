Агент фсб планував встановити “розтяжку” з гранатою у парку Харкова — СБУ

Служба безпеки України запобігла теракту в Харкові, затримавши агента фсб, який намагався встановити розтяжку з бойовою гранатою Ф-1 у міському парку. Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

СБУ затримала 62-річного агента російських спецслужб / Фото: СБУ, Прокуратура

За даними слідства, 62-річного харків’янина завербували російські спецслужби через його дружину, яка проживає у москві та працює на фсб. Зловмисник отримав координати схрону з боєприпасом, придбав волосінь для розтяжки та планував підірвати гранату у багатолюдному місці, щоб спричинити паніку серед містян.

СБУ затримала агента «на гарячому» під час встановлення вибухівки. За даними контррозвідки, він також мав завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій і закласти його в центрі міста.

Під час обшуків вилучено телефон для спорядження вибухівки, рацію, смартфон і планшет із доказами зв’язків із ворогом. Затриманому повідомлено про підозру за статтями 111-2 (державна зрада в умовах воєнного стану) та 14-1, 258-2 (готування теракту за попередньою змовою). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.