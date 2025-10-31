СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала удари по енергооб’єктах Вінниччини

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала агентку російських спецслужб, яка збирала дані для атак по енергетичній інфраструктурі Вінницької області. Про це повідомила СБУ.

СБУ спіймала російську агентку “на гарячому” під час розвідки енергооб’єкта / Фото: СБУ

За даними слідства, 46-річна безробітна мешканка області вийшла на контакт із представниками ФСБ, шукаючи «легкий заробіток» у Telegram-каналах. Згодом вона отримала завдання розвідати та сфотографувати енергогенеруючі об’єкти, які забезпечують електроенергією та теплом більшу частину регіону.

Перебуваючи поблизу потенційних цілей, жінка знімала об’єкти та передавала фото і координати куратору з ФСБ. Її затримали “на гарячому”, коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів, перевіряючи його технічний стан.

Слідство також встановило, що після масованої атаки російських військ зловмисниця мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки обстрілів для передачі звіту росіянам.

Фігурантці повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

Підозрюваній загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.