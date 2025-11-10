У Міненерго попередили про складну ситуацію в енергетиці, яку можуть погіршити наступні удари РФ

Українські енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження електропостачання після останніх атак Росії, але нові удари можуть знову ускладнити ситуацію.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час брифінгу, пише Інтерфакс-Україна.

“Ми будемо зменшувати графіки, але ситуація буде змінюватися після кожної наступної атаки. Підготовлені сценарії реагування на будь-яку подію, в тому числі найкритичнішу. Ми маємо бути готові, що ситуація може погіршуватися. Зараз прогнозувати дуже важко. Спробуй спрогнозувати, що тобі пошкодять і куди прийдеться атака наступного разу”, – сказала Гринчук.

За даними Міненерго, після атаки РФ на Україну 8 листопада обмеження електропостачання вдалося зменшити, проте ситуація залишається складною, враховуючи щотижневі масовані комбіновані атаки як ракетами, так і величезною кількістю дронів, “які дуже прицільно б’ють по енергоб’єктам”.

Нагадаємо, після останньої масованої атаки РФ у суботу, 8 листопада, були повністю зупинені Трипільська та Зміївська ТЕС “Центренерго”.