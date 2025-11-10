Селищний голова із Запоріжжя намагався втекти за кордон після розкрадання 1,5 млн грн бюджетних коштів, — поліція

Злочинна організація у складі селищного голови із Запорізької області та чотирьох його поплічників незаконно збагатилася під час оплати робіт з благоустрою території селища. Організатора та одного з фігурантів правоохоронці затримали на вокзалі у Києві під час спроби втекти за кордон.

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

За даними слідства, у 2023 році 45-річний селищний голова об’єднав у злочинну організацію чотирьох своїх співслужбовців. Для незаконного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету в умовах воєнного стану організатор чітко розподілив між ними ролі та обов’язки і визначив ієрархію підпорядкування.

“Задум полягав у системному заволодінні бюджетними коштами через укладання прямих договорів на виконання ремонтних робіт та сприяння підконтрольним підприємствам у перемозі на відкритих торгах. Фігуранти незаконно збагачувалися під час робіт із благоустрою: ремонту спортивного майданчика, меморіального комплексу, алеї слави загиблим воїнам, а також при закупівлі бетонних тротуарних плит за завищеними цінами”, — розповіли в поліції.

30 липня 2025 року правоохоронці повідомили селищному голові про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 302 000 гривень, яку підозрюваний сплатив у повному обсязі.

Невдовзі службовець власноруч підготував та підписав рішення селищної ради на дозвіл щодо виїзду за межі України під виглядом службового відрядження.

7 листопада правоохоронці затримали підозрюваного на центральному вокзалі у Києві під час спроби виїзду за кордон. Разом із ним був затриманий ще один учасник злочинної організації.

Усім п’ятьом правопорушникам повідомили про підозру:

селищному голові (організатору) — за ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366;

чотирьом його пособникам — за ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення двох підозрюваних у міжнародний розшук, оскільки вони перебувають за кордоном.

Також правоохоронці вирішують питання про конфіскацію застави на користь держави та обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.