Особливості купівлі вживаного принтера або МФУ

Принтер залишається незамінним пристроєм як для офісу, так і для дому. Незважаючи на цифровізацію, паперові документи як і раніше затребувані, а значить, без друкарського обладнання не обійтися. Однак не кожен готовий витрачати велику суму на нову модель. У цьому випадку відмінним рішенням стане покупка принтера або МФУ б/в, наприклад, в інтернет-магазині Angar.kh.ua, де представлений великий вибір і працюють досвідчені консультанти, готові допомогти з вибором відповідного варіанту під конкретні завдання.

Як вибрати вживаний принтер

Вартість пристрою залежить насамперед від його стану та залишкового ресурсу. Чим дешевша модель, тим менший термін її служби. Також на ціну впливає факт розкриття корпусу або проведеного ремонту. При купівлі фахівці радять звернути увагу на:

ціну обраного пристрою;

стан внутрішніх елементів, наявність засохлого чорнила у струменевих моделях;

кількість надрукованих сторінок — особливо важливо для лазерних принтерів.

Якщо лазерний принтер надрукував понад 100 000 сторінок, його ресурс, швидше за все, близький до межі, і надійність роботи передбачити важко. Також варто враховувати роздільну здатність друку (dpi): чим вона вища, тим якісніше зображення — це особливо важливо, якщо ви плануєте друкувати фотографії.

Перед покупкою корисно попросити продавця виконати тестовий друк — це допоможе оцінити якість роботи пристрою і уникнути неприємних сюрпризів.

Переваги купівлі вживаної техніки

Вживана оргтехніка — розумне рішення при купівлі у надійного продавця. Такий варіант дозволяє:

вибрати пристрій під будь-які потреби та бюджет;

придбати практично новий принтер за доступною ціною;

отримати гарантію якості та перевірку стану перед продажем.

Крім того, купівля вживаної техніки — це не тільки економія, але й екологічний вибір. Повторне використання справних пристроїв допомагає зменшити кількість електронних відходів і зберегти ресурси планети.

Чому варто вибрати Angar.kh.ua

Інтернет-магазин Angar.kh.ua заслужив довіру покупців як надійний постачальник вживаних принтерів та МФУ. Серед переваг:

одні з найнижчих цін в Україні;

ретельна перевірка та тестування техніки перед продажем;

гарантія на місяць;

широкий вибір моделей.

Компанія працює з 2014 року і обслуговує клієнтів по всій Україні. Доступні доставка через «Нову Пошту», «Укрпошту», самовивіз, а також різні способи оплати — готівкою, безготівково, банківською карткою або післяплатою. Ціни на принтери та МФУ починаються від 2 500 грн.

Купуючи обладнання в Angar.kh.ua, ви отримуєте надійну техніку, яка буде служити довго і стабільно, не вимагаючи великих вкладень.