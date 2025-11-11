Трамп пригрозив подати до суду на BBC через “викривлення” його промови 6 січня

Президент США Дональд Трамп заявив про намір подати до суду на британську телерадіокомпанію BBC після того, як мовник визнав «помилку в оцінці» під час редагування фрагментів його виступу у день штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

За даними Reuters, адвокати Трампа направили BBC офіційного листа, в якому вимагають до п’ятниці відкликати документальний фільм та принести публічні вибачення. Інакше президент готовий подати позов на суму «не менше 1 мільярда доларів».

Що стало причиною скандалу

Суперечка стосується документального випуску програми Panorama, у якому було використано три фрагменти з промови Трампа. У такому монтажі, за словами його юристів, створювався ефект, що Трамп закликав своїх прихильників до насильства та підтримував штурм Конгресу.

Адвокати наголошують, що з програми були вилучені слова Трампа про необхідність «мирного і патріотичного» маршу, що, на їхню думку, докорінно змінює зміст виступу.

BBC визнала, що спосіб редагування промови міг створити «неправильне враження», і вибачилася за це. У неділю на тлі скандалу у відставку подали директор BBC Тім Деві та керівниця новинного блоку Дебора Тернесс.

Голова BBC Самір Шах заперечив твердження про «системні упередження» в редакційній політиці та заявив, що компанія ще розглядала юридичні вимоги Трампа.

Передвиборчий контекст і політичні наслідки

Ситуація загострилася після витоку внутрішнього звіту BBC, який критикував роботу редакції новин, зокрема використання фрагментів промови Трампа саме перед виборами у США восени 2024 року.

Представники Трампа назвали це «спробою вплинути на вибори».

Документальний фільм вже прибрали з сервісу BBC iPlayer.

Юридичні перспективи

Трамп погрожує позовом у Флориді, де діють власні норми щодо наклепу. Однак у США публічним діячам складно вигравати такі справи — необхідно довести, що медіа свідомо поширювало неправдиву інформацію.

У Великій Британії стандарт інший: потрібно довести, що публікація завдала серйозної шкоди репутації.

Останні місяці кілька великих американських телемереж, серед них CBS та ABC, вже урегулювали подібні позови Трампа, не визнавши провини.

Чому виступ 6 січня залишається у центрі дискусії

Промова Трампа біля Білого дому передувала штурму Капітолія, під час якого прихильники 45-го президента намагалися зірвати затвердження результатів виборів 2020 року.

Сам Трамп досі заявляє, що вибори були «несправедливими», хоча жодні суди чи перевірки цього не підтвердили.