        “Фурія” знищила ключові позиції ворога на південно-слобожанському напрямку

        Віктор Алєксєєв
        11 Листопада 2025 07:15
        Розвідка та пілоти працювали послідовно: відстеження - виявлення - удар / Скріншот відео
        Розвідувально-ударні групи підрозділу «Фурія» бригади «Гарт» провели точкову операцію на Південно-Слобожанському напрямку, в результаті якої було вражено кілька важливих елементів супротивника — укриття, вузли пересування та об’єкти забезпечення.

        Розвідка й пілоти діяли чітко й послідовно: спершу зафіксували активність ворога, виявили ретельно замасковані позиції у лісосмугах та під шарами маскування, а вже потім завдали прицільних ударів. Навіть хитрі сховки не врятували — кожна мета була ідентифікована й зруйнована.

        За результатами операції знищено або виведено з ладу техніку та логістичні вузли, а також уражено живу силу противника. Командування підкреслює, що операція — черговий доказ ефективності скоординованої роботи розвідки та ударних підрозділів РУБпАК «Фурія», які можуть одночасно вражати різні типи цілей і значно ускладнювати противнику ведення бойових дій в районі.

        Долучайтесь до бригади «Гарт». Без ТЦК. Без бусиків і цирку.

        📞 Телефонуйте:
        +380 67 192 9839
        +380 67 301 0890
        +380 66 983 6864

        Не можеш піти до “Гарту” – допоможи літати.

        Збір на дрони та комплектуючі для бригади:
        https://send.monobank.ua/jar/2hVCZQk8qy
        або карта: 4441 1111 2294 2679


