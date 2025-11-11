“Фурія” знищила ключові позиції ворога на південно-слобожанському напрямку

Розвідувально-ударні групи підрозділу «Фурія» бригади «Гарт» провели точкову операцію на Південно-Слобожанському напрямку, в результаті якої було вражено кілька важливих елементів супротивника — укриття, вузли пересування та об’єкти забезпечення.

Розвідка й пілоти діяли чітко й послідовно: спершу зафіксували активність ворога, виявили ретельно замасковані позиції у лісосмугах та під шарами маскування, а вже потім завдали прицільних ударів. Навіть хитрі сховки не врятували — кожна мета була ідентифікована й зруйнована.

За результатами операції знищено або виведено з ладу техніку та логістичні вузли, а також уражено живу силу противника. Командування підкреслює, що операція — черговий доказ ефективності скоординованої роботи розвідки та ударних підрозділів РУБпАК «Фурія», які можуть одночасно вражати різні типи цілей і значно ускладнювати противнику ведення бойових дій в районі.

Розвідувально-ударні групи підрозділу «Фурія» бригади «Гарт» нанесли вогневе ураження по ворожих позиціях на Південно-Слобожанському напрямку, знищивши одразу кілька важливих елементів, на які противник покладався для укриття, пересування та забезпечення. pic.twitter.com/YRZ7sCVRkO — Головне в Україні (@glavnoe_ua) November 11, 2025

Долучайтесь до бригади «Гарт». Без ТЦК. Без бусиків і цирку.

📞 Телефонуйте:

+380 67 192 9839

+380 67 301 0890

+380 66 983 6864

Не можеш піти до “Гарту” – допоможи літати.

Збір на дрони та комплектуючі для бригади:

https://send.monobank.ua/jar/2hVCZQk8qy

або карта: 4441 1111 2294 2679