Засновник Kraken повідомив про новий перетин росіянами кордону на Харківщині: карта

Російські окупанти знов перетнули державний кордон у районі населеного пункту Бологівка на Харківщині, що може свідчити про підготовку противника до нових наступальних дій.

Про це повідомив засновник спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев у Telegram.

За словами військового, вздовж частини лінії кордону існує так звана “буферна зона” — близько 5 кілометрів, де немає постійної присутності ані українських військ, ані противника. Саме цим активно користується РФ.

Також, за даними Немічева, нещодавно окупанти трохи просунулися у Вовчанську.

“У планах РФ є задум з’єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній. Вище перераховані дії можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій. На мою думку, якщо противнику не вдасться взяти Куп’янськ, він, найімовірніше, переключить свої сили саме на цей напрям. Потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки ще є час”, — написав Немічев.