На Харківщині внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє – постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області, повідомив керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє – постраждали.
У м. Ізюм загинули 49-річний чоловік і 42-річна жінка, постраждала 64-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 69-річний чоловік;
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 9 КАБ;
- 4 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий), 5 приватних будинків (сел. Великий Бурлук);
- в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, палац культури, 13 автомобілів (м. Ізюм);
- у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Приморське).