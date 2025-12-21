        Суспільство

        На Харківщині внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє – постраждали

        Віктор Алєксєєв
        21 Грудня 2025 08:53
        Будинок в Ізюмі, в якому загинуло двоє людей / Фото Харківська ОВА
        Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області, повідомив керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

        За його словами, внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє – постраждали.

        У м. Ізюм загинули 49-річний чоловік і 42-річна жінка, постраждала 64-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 69-річний чоловік;

        Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

        • 9 КАБ;
        • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
        • 1 БпЛА (тип встановлюється).

        Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

        • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий), 5 приватних будинків (сел. Великий Бурлук);
        • в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, палац культури, 13 автомобілів (м. Ізюм);
        • у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Приморське).

