Зеленський: росіяни спеціально чекали морозів для ударів по енергетиці та житлових будинках

У багатьох регіонах України після російських ударів по критичній інфраструктурі залишається складна ситуація. Водночас енергетики та ремонтні бригади цілодобово працюють над відновленням світла, тепла й водопостачання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, енергетики та ремонтні бригади безперервно працюють, щоб повертати людям електропостачання, тепло і воду після постійних російських ударів по критичній інфраструктурі.

Зеленський зазначив, що за цей тиждень Росія випустила проти України майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів — балістичних, крилатих, а також балістику середньої дальності «Орєшнік». За його словами, удари завдавалися по цілях, які не мають жодного військового сенсу, зокрема по об’єктах енергетики та житлових будинках, а атаки здійснювалися в період морозної погоди.

Президент наголосив, що це є свідомим і цинічним терором проти цивільного населення. Він подякував мобільним вогневим групам, підрозділам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, які щодня і щоночі захищають Україну від атак.

Також Зеленський подякував усім, хто працює заради України, наголосивши на важливості внутрішньої стійкості, посилення захисту держави, стабільної міжнародної підтримки та скоординованої дипломатії заради миру.