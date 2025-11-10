У Львові від сказу померла 40-річна жінка

У неділю, 9 листопада, у Львові померла 40-річна жінка з Волині, у якої після укусу кошеняти розвинувся сказ. Медики зазначають, що це захворювання невиліковне, і врятувати пацієнтку не вдалося.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

Жінку госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні 1 листопада після різкого погіршення стану. Раніше вона з підозрою на енцефаліт потрапила до лікарні на Волині. Після переведення до Львова пацієнтка перебувала у несвідомому стані з судомами, а згодом з’явилися симптоми сказу — судоми всіх м’язів, слинотеча та паралітична стадія. Пацієнтка була підключена до апарата штучної вентиляції легень і померла 9 листопада.

Як повідомили медики, лабораторне підтвердження діагнозу ще триває, адже прижиттєво в Україні таке тестування не проводять.

За словами родичів, 8 серпня жінка підібрала кота, коли поверталася з кладовища. Тварина вкусила жінку, але ні вона, ні лікарі спочатку не звернули на це увагу. Доля кота невідома.