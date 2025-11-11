Девід Солой отримав Букерівську премію за роман “Flesh”

Угорсько-британський письменник Девід Солой став лауреатом Букерівської премії 2025 року за роман «Flesh». Це перший випадок, коли автор із таким поєднанням культурної приналежності отримує одну з найпрестижніших літературних відзнак англомовного світу, пише Reuters.

«Flesh» написаний стриманою, лаконічною прозою. Роман простежує долю чоловіка, який упродовж десятиліть опиняється в ситуаціях, що виходять за межі його контролю. Історія показує його шлях від житлового кварталу в Угорщині до розкішних будинків британської еліти в Лондоні.

Організатори відзначили у творі «медитацію на теми класу, влади, інтимності, міграції та маскулінності» і назвали його «переконливим портретом людини та досвіду, який формує життя на довгі роки».

Окрім грошової винагороди в 50 тисяч фунтів стерлінгів, перемога забезпечує авторові зростання популярності та значне збільшення продажів книги. Інші фіналісти цьогоріч отримали по 2,5 тисячі фунтів.

«Хоч мій батько угорець, я ніколи не почувався в Угорщині повністю своїм. Але й після довгих років життя далеко від Великої Британії та Лондона відчував схоже й там. Я хотів написати роман, що рухається між двома світами, про людину, яка не почувається вдома в жодному», – сказав Солой в інтерв’ю BBC.

Це шоста художня книжка автора. У 2016 році він вже потрапляв до шортлиста Букера з романом «All That Man Is».

Голова журі Родді Дойл зазначив: «Ми ніколи не читали нічого подібного. Це темний роман, але він приносить справжню насолоду від читання. Автор вміло використовує простір на сторінці, ніби запрошуючи читача співтворити образ разом з ним».