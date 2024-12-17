Лауреатом Премії Шевельова став Мирослав Лаюк за книжку “Бахмут”

Мирослав Лаюк став лауреатом Премії імені Юрія Шевельова 2024 року за свою збірку репортажів та есеїв “Бахмут”. Це книга про побут війни, позивні, втрати, історію міста та феномен пам’яті й забуття.

Про це повідомляє “Суспільне Культура”.

“Хоч ця книжка називається іменем міста, це — книжка про людей. Для мене книжки в цей час — це те, що робить фундамент. Іноземці, зокрема, кажуть, що ми хитка, невизначена країна. Книжки записують цей фундамент”, – сказав у своїй промові письменник.

Як зазначено в анотації, Лаюк разом із фотографом Данилом Павловим провели кілька місяців взимку та в березні 2023 року під час найінтенсивніших боїв за Бахмут, перебуваючи поруч із військовими.

Книга складається з двох частин: перша – репортажі про бійців на передовій, друга – есеї, присвячені історії Бахмута та культурній спадкоємності міста.

Обкладинка книжки “Бахмут”

Мирослав Лаюк – письменник, викладач, ведучий. Лауреат премій, серед яких “Коронація слова”, “Літакцент року”, Міжнародна премія імені Олеся Гончара та інші. Його роман “Баборня” потрапив у Довгий список літературної премії Книга року ВВС-2016, а книжка “Бахмут” ввійшла до списку фіналістів Книги року BBC-2024. Учасник поетичних фестивалів та літературних подій у Південній Африці, Австрії, Хорватії, Чехії, Литві, Польщі тощо. Твори Мирослава було перекладено й опубліковано понад десятьма мовами.

